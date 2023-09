Settimana della critica a Venezia: la partecipazione a “Bottega XNL-Fare Cinema” è il premio per la regista Angela Norelli

Prosegue nel segno dell’Alta Formazione Cinematografica la virtuosa collaborazione tra Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini, e SIC – Settimana Internazionale della Critica in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Anche quest’anno, infatti, il regista del cortometraggio risultato vincitore del “Premio al miglior contributo tecnico” dalla giuria composta da tre professionisti dell’industria cinematografica – Eddie Bertozzi, Nicoletta Romeo, Matteo Tortone – fra le sette opere in concorso all’edizione 2023 di SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, ha ricevuto come premio l’ammissione diretta e gratuita all’edizione 2024 dello storico Corso di Alta Formazione in regia cinematografica “Bottega XNL-Fare Cinema”.

Vincitore è risultata Angela Norelli con il suo “We should all be futurists”, perché “attraverso una meticolosa ricerca dei materiali d’archivio, un testo pungente, un’ironia e una comicità coinvolgenti, propone un ribaltamento della retorica bellicista e machista, costruendo un racconto fulmineo e leggero di una liberazione individuale”.

Il corso

Il corso “Bottega XNL-Fare Cinema” a cui Norelli ha vinto il diritto di partecipazione gratuita e senza passare per il bando, è a numero chiuso si svolgerà nel 2024 a Piacenza. Si tratta di un corso “storico” di Fondazione Fare Cinema, da qualche anno parte dell’offerta di Bottega XNL, la sezione di teatro e cinema, diretta da Paola Pedrazzini, del centro di arti contemporanee XNL Piacenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Un luogo in cui, seguendo l’ispirazione delle antiche botteghe rinascimentali, grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani Allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’. Maestro per l’edizione di Fare Cinema appena conclusa è stato Marco Bellocchio, mentre proprio in questa 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stato presentato nella sezione “Fuori Concorso” il corto “Welcome to Paradise”, esito dell’edizione 2022 diretta da Leonardo Di Costanzo.

Il percorso

“Bottega XNL-Fare Cinema” è un percorso che fornisce specifiche conoscenze nel settore del cinema ed è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da un grande Maestro del Cinema (negli scorsi anni oltre a Bellocchio e Di Costanzo, sono stati docenti e registi di un cortometraggio Gianni Amelio, Daniele Ciprì, Franco Piavoli, Sergio Rubini, i Manetti Bros, Giorgio Diritti…) dando ai partecipanti la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.