Serie A2, Supercoppa – La prima uscita ufficiale è amara per l’Assigeco: Cento vince 79-69

Inizia con una sconfitta il cammino in Supercoppa dell’Assigeco Piacenza, che cade sul parquet della Sella Cento ma vedere ottimi segnali in vista dei prossimi impegni di pre-season e dell’esordio in campionato. La formazione di coach Stefano Salieri, ancora priva di Skeens e con Filoni indisponibile per la partita, gioca una prima metà di gara gagliarda e resta in gioco fino a due minuti dal termine, prima del break di 10-3 firmato da Mussini che regala la vittoria ai padroni di casa. Da sottolineare nelle fila biancorossoblu l’ottima prestazione di Filippo Gallo, che in ventitré minuti sul parquet chiude con 10 punti, 5 rimbalzi e mostra ampi sprazzi del suo talento.

Sella Cento – Assigeco Piacenza 79-69

Sella Cento: Mattia Palumbo 4 (2/3, 0/2), Federico Mussini 19 (2/3, 5/9), Daniele Toscano 14 (3/7, 2/5), Dominique Archie 12 (0/1, 3/6), Lorenzo Benvenuti 4 (1/2 da due); Ty Sabin 2 (1/2, 0/7), Davide Bruttini 5 (1/4 da due), Yankiel Moreno 2 (0/2 da tre), Gregor Kuuba 17 (2/2, 3/5). Ne: Pietro Magni, Tommaso Bucciol. Allenatore: Mecacci

Assigeco Piacenza: Sabatini 8, Querci 9, Veronesi 5, Miller 17, D’Almeida 2, Serpilli 12, Bonacini 6, Gallo 10, Gherardini, Joksimovic. Ne: Filoni, Skeens. Allenatore: Salieri

Le parole di Salieri