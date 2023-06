Da in escandescenze in un bar lanciando bottiglie contro i titolari, bloccato da vigilanti e carabinieri

Attimi di tensione in un bar di Fiorenzuola d’Arda.

Ieri mattina, poco dopo le 9:40, un uomo, in evidente stato di alterazione, ha prima iniziato un battibecco verbale con il gestore di un locale in piazza Marsala, accusandolo di avergli rubato dei soldi, e poi ha lanciato violentemente delle bottiglie di alcolici verso il gestore, suo figlio e la Guardia Giurata Sicuritalia Ivri, prontamente giunta sul posto a seguito dell’allarme.

Fortunatamente il lancio non ha provocato nessun ferimento, le bottiglie infatti si sono infrante sulla vetrina, creando danni alla struttura. A quel punto la Guardia Giurata Sicuritalia Ivri ha fatto uscire il gestore del bar ed il figlio ed è rimasto da solo con il soggetto, cercando di calmarlo.

In quei concitati momenti, l’addetto alla sicurezza è riuscito a far sedere l’uomo, facendogli raccontare della sua situazione lavorativa e famigliare e recuperando tempo prezioso in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Giunte sul posto dopo pochi minuti le forze dell’ordine hanno preso in consegna l’uomo, portandolo in caserma per l’identificazione, poiché era sprovvisto di documenti.