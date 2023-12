Boxe – Addio a Giordano Mosconi: storico maestro della Salus et Virtus

Ci ha lasciato un “monumento” del pugilato piacentino, emiliano e nazionale: il popolarissimo maestro Giordano Mosconi. Aveva 82 anni e da tempo combatteva i problemi di salute con lo spirito e il coraggio che l’hanno contraddistinto in 70 anni di ring da pugile dilettante, da professionista ma soprattutto come allenatore.

È stato l’anima della gloriosa Salus et Virtus di Piacenza per decenni. Ha avviato al pugilato un’infinità di ragazzi, dai più modesti ai campioni, e a tutti ha dato un indirizzo prezioso anche per la vita al di fuori delle sedici corde.