Boxe – Roberta Bonatti conquista l’argento agli Europei. Tarasconi e Dadati: “Orgoglio piacentino”

Roberta Bonatti ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2022 di boxe femminile, nella categoria di peso fino a 48 kg. L’azzurra non è riuscita nell’impresa ardua di battere in finale la temibilissima bulgara Sevda Asenova, dotata di una potenza di colpi rimarchevole e di una pregevole scaltrezza tecnica.

La 25enne emiliana ha cercato quantomeno di impensierire una rivale di elevata caratura, ma il divario agonistico è sembrato troppo elevato e l’esito dell’incontro non è mai stato in discussione. La sconfitta è stato decretata con uno schiacciante verdetto unanime (5-0).

“L’argento europeo conquistato oggi da Roberta Bonatti ha un grande valore: non è solo un ulteriore traguardo nel percorso di una straordinaria atleta, ma giunge al culmine di un torneo che l’ha vista approdare alla finale dando prova di classe, talento, esperienza e determinazione, onorando ad ogni incontro la maglia della Nazionale. Sincera ammirazione e l’orgoglio di tutta la comunità piacentina, la medaglia che regala comunque a Roberta un posto di primo piano non solo nello sport italiano, ma, come merita, nella boxe continentale “.