“Studenti e gioco d’azzardo. La ricerca e le pratiche”, seminario all’Ausl il 29 marzo

Si terrà mercoledì 29 marzo dalle 17 alle 19 presso la Sala Convegni AUSL Piacenza di Via Anguissola 15, a Piacenza, il seminario “Studenti e gioco d’azzardo. La ricerca e le pratiche”. Sarà l’occasione per presentare i dati dell’indagine condotta presso alcune scuole secondarie di II grado del territorio piacentino, nell’ambito del Progetto Iceberg – Il lato nascosto dell’azzardo. a cui dal 2019 lavorano La Ricerca e L’Arco.

“Studenti e gioco d’azzardo. La ricerca e le pratiche”

L’indagine, che ha coinvolto 391 intervistati dai 14 ai 19 anni, è stata svolta in collaborazione con AND (Azzardo e Nuove Dipendenze), l’Università di Firenze e l’Università di Losanna ed “è il primo strumento basato su tutta la letteratura scientifica sull’argomento”, commentano gli organizzatori. Inoltre, presenta un’attenzione al contesto di vita e alle abitudini dei ragazzi come amicizie, interessi, relazioni con i coetanei e con gli adulti, idee sul futuro, propensione al rischio, unita alla proposta di suggerire idee su come aiutare chi è in difficoltà per il gioco d’azzardo.

Un lavoro importante che restituisce una fotografia della popolazione studentesca, alla cui restituzione sono invitati oltre che gli insegnanti e i dirigenti delle scuole piacentine, anche genitori, educatori, operatori sociali e tutti gli interessati al tema.

Il seminario sarà introdotto da Eleonora Corsalini Direttore Attività Sociosanitarie AUSL di Piacenza e coordinato dalla giornalista Tiziana Pisati. Di seguito gli interventi e i relatori:

Il gioco d’azzardo e le sue conseguenze

Maurizio Avanzi – Responsabile della cura del Disturbo da Gioco d ‘Azzardo per l’AUSL di Piacenza

Idee e comportamenti di gioco d’azzardo: un’indagine sugli studenti in provincia di Piacenza

Valeria Menta – Responsabile Ufficio Statistica e Ricerca Sociale Associazione La Ricerca

Perché la prevenzione nella scuola secondaria di secondo grado?

Raffaella Fumi -Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore “G. D. Romagnosi”

Iceberg a scuola: il lavoro con i ragazzi e gli insegnanti

Alessandra Bassi, Mirco Dadomo, Nicolò Fornari, Mariachiara Lombardelli, Cristian Sileo

Équipe Iceberg

Iceberg è un progetto approvato dai Piani di Zona dei Distretti di Piacenza, Ponente e Levante e finanziato dall’Ausl di Piacenza, nato per supportare i familiari di giocatori d’azzardo e per coinvolgere operatori, istituzioni, comunità locali in azioni di sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo.

Per informazioni e conferma di partecipazione: laricerca@laricerca.net.