Manifestazione contro il Green Pass a Piacenza, “Non è una cura, è un ricatto” – AUDIO, VIDEO e FOTO

Manifestazione contro il Green Pass a Piacenza, “Non è una cura, è un ricatto“. Questo uno degli slogan gridato, assieme a “libertà”, dai cittadini che nel pomeriggio di oggi (sabato 24 luglio) si sono radunati spontaneamente in Piazza Cavalli contro la decisione del Governo di utilizzare questo metodo dal 6 agosto per accedere a qualsiasi tipo di servizio. In particolare si parla di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò e concorsi pubblici.

Manifestazione contro il Green Pass a Piacenza, "Non è una cura, è un ricatto"

AUDIO intervista al Dottor Maurizio Botti presente alla manifestazione

“Circa 1000 persone si sono ritrovate in maniera spontanea – spiega il Dottor Botti – perché ci si sente minacciati della propria libertà. La gente non vuole che per legge si imponga un vaccino al quale si oppone. Soprattutto perché tra queste persone c’è una certa coscienza di quanto sta accadendo. Si tratta di cittadini che hanno approfondito in linea di massima la questione. In particolare sanno benissimo che non si tratta di una vaccinazione già sperimentata ma al contrario è una grande sperimentazione di massa. Una sperimentazione che finirà, a detta delle stesse case farmaceutiche, alla fine del 2022 o al termine del 2023. Quindi siamo in presenza di un obbligo a sottoporsi a un trattamento sanitario sperimentale di cui ancora non si conoscono bene gli effetti positivi e purtroppo nemmeno quelli negativi. Per questa lesione della libertà personale, la gente è molto arrabbiata. La manifestazione comunque è pacifica e tranquilla nonostante lo scontento”.

Green Pass

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

