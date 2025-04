Torneo benefico di Burraco il 6 aprile con il Comitato di Piacenza della Croce Rossa

Il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana organizza un torneo di Burraco con finalità benefiche, in programma domenica 6 aprile alle ore 15:00 presso il Collegio Alberoni, in Via E. Parmense 67.

L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le famiglie in emergenza economica presenti sul territorio. Un’iniziativa solidale che unisce il piacere del gioco alla generosità, offrendo ai partecipanti un’occasione di divertimento e condivisione all’insegna della beneficenza.

La quota di partecipazione al torneo è di 25,00€, inclusi un buffet e la possibilità di ricevere una premiazione in caso di vittoria.

Il Comitato di Piacenza invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento per contribuire concretamente al supporto delle famiglie in difficoltà.

Per informazioni e iscrizioni: Cell. 339 3928608.