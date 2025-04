Al Teatro Manicomics il 5 aprile Golden DinDin e il 6 il Teatro Portatile di Ciccio e Miccia 

Sono due le proposte nel fine settimana al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza nell’ambito della Rassegna OFF di Teatro Clown e Circo. Si parte sabato 5 aprile alle ore 21 con “Dio è femmina“, uno spettacolo di e con Golden DinDin per la regia Allegra Spernanzoni, in collaborazione con Manicomics Teatro.

La Rassegna OFF del Teatro Manicomics presenta un cartellone di debutti di clown e teatro circo contemporaneo, danza contemporanea teatro di movimento e workshop multidisciplinari. Gli spettacoli in cartellone sono caratterizzati dalla contaminazione tra le arti circensi e teatrali, dove le nuove tecnologie prendono un ruolo importante, nella ricerca di una commistione ed integrazione artistica tra umanesimo e tecnologia.

Dio è femmina

In principio era il verbo, era il caos, ma era anche creazione, adattamento, piacere, energia, bellezza e scoperta. Troppe cose in simultanea perché Dio fosse solo uomo.

Spettacolo di Cabaret Clown che unisce religioni, sessi e peccati attraverso il linguaggio del clown, della musica e della stand up comedy.

Un percorso di ricerca, già debuttato a febbraio, che sta sviluppando nuove risorse creative. Un rito di rinascita collettiva verso le barriere dei tabù, per farle crollare dolcemente con una carezza e un bacio e uno sguardo che vede oltre.

Domenica 6 aprile alle 16.30

Gufone il fantasma bisuntone

Il Teatro Portatile di Ciccio e Miccia

TEATRO DEI BURATTINI

Il Duca Arnuccio Farnese è debitore di 100 ducati verso Gaspare; ma al posto dei 100 ducati (come gli suggerisce l’avara zia Polda), propone a Gaspare e al suo amico Renato una vacanza all-inclusive nel castello di Rocca disperata, che non riesce a vendere a nessuno in quanto infestato da Gufone, un terribile fantasma. Gaspare e Renato, ignari del fantasma accettano; informati del fantasma da Prosperina decidono comunque di partire. Giunti al castello, i due si trovano a tu per tu con Gufone (soprannominato “bsuntone” perchè il suo lenzuolo è unto), reso ancor più cattivo dal fatto che gli amici fantasmi lo dileggiano per la macchia di unto sul lenzuolo. Gaspare però affronterà il problema della macchia con un sistema tutto suo…

I burattini di Ciccio e Miccia sono scolpiti a mano nel legno di cirmolo e indossano abiti originali ed unici. Ciccio e Miccia, al tempo Luca Lambertini e Massimo Lodigiani, portano in scena da anni storie originali, comiche e poetiche, adatte ai bambini di tutte le età!