A Piacenza vanno in scena i giovani talenti internazionali della coreografia con il C10 Fest U25

C10 Fest U25 è il festival che celebra e promuove il talento giovane nella danza contemporanea, offrendo una piattaforma internazionale per coreografi under 25. In occasione della sua prima edizione, il festival invita coreografi emergenti a presentare i loro lavori in solo o duetto. Sei selezionati avranno l’opportunità di esibirsi a Piacenza, Italia, il 29 e 30 marzo 2025, e di entrare in contatto con una rete di esperti del settore e opportunità di sviluppo professionale.

Il 30 marzo avrà luogo una giornata imperdibile di workshop aperti al pubblico con posti limitati (livello open), dove i partecipanti avranno la possibilità di lavorare direttamente con i direttori delle compagnie ospiti e con gli artisti selezionati per il C10 Fest 2025. Questi workshop offriranno un’opportunità straordinaria di crescita artistica e di confronto con esperti del settore, arricchendo il percorso creativo dei coreografi emergenti.

Per concludere la giornata, la sera, avrà luogo presso il Teatro Trieste 34 il gala della compagnie. Sarà un momento cruciale per celebrare il talento dei finalisti, con una partecipazione speciale del pubblico. I presenti avranno infatti l’onore di decidere, tramite una votazione, a chi andrà il prestigioso *Premio del Pubblico*, un riconoscimento che aggiunge un valore unico alla competizione.

C10 Fest U25 rappresenta così non solo una vetrina per i giovani coreografi, ma anche un’opportunità di connessione con professionisti del settore e con un pubblico appassionato di danza contemporanea.

CollettivoDieci

CollettivoDieci con la creazione di C10 Fest 2025 U25, intende dare voce a talenti freschi e innovativi, stimolando il dialogo internazionale nel panorama della danza contemporanea.

La prima edizione di C10 Fest U25

Il festival si propone come un’opportunità unica per coreografi under 25 di mettere in luce la propria visione artistica attraverso il linguaggio della danza contemporanea. Con un focus sul talento giovane e il desiderio di promuovere la creazione di opere originali, C10 Fest offre ai partecipanti non solo un’esperienza di visibilità, ma anche occasioni concrete per crescere professionalmente.

Premi e opportunità per i selezionati:

Residenze artistiche durante la stagione 2025

Inviti a festival italiani di rilievo

Commissioni per nuove produzioni con compagnie nazionali e giovani compagnie

l festival si svolgerà a Piacenza, una città ricca di tradizione culturale, ed è pensato per incoraggiare la crescita dei giovani coreografi attraverso esperienze concrete, supporto logistico e opportunità di visibilità internazionale.

Produzione: CollettivoDieci

Con il supporto di: Piacenza Kultur Dom APS, Teatro Trieste 34, EmilBanca Piacenza, Ostello del Teatro

E con la partecipazione di: Assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, Filippo Arcelloni, Festival Insincronia (PC), Kinesis CDC (FI), Esenco dance movement (PUG), e per il Comitato del Pubblico (azione di coinvolgimento attivo della città): Costanza Perrucci, Michele Groppi, Sara Gurnari.