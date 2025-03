Piazzale Marconi, lavori di sistemazione dei dossi stradali: deviazione lungo viale Il Piacentino per chi arriva da piazzale Milano

Al via oggi le attività di cantiere per il rifacimento dei dossi stradali in piazzale Marconi, la cui conclusione è prevista nell’arco di pochi giorni. Si rendono quindi necessarie, in base allo stato di avanzamento dei lavori, alcune modifiche alla viabilità nella zona, nei tratti di volta in volta evidenziati dalla segnaletica tra la rotatoria all’altezza di viale dei Mille e quella all’incrocio con viale Il Piacentino.

La prima fase si concentra sul lato prospiciente i Giardini Margherita, per cui chi proviene da piazzale Milano dovrà svoltare a destra in viale Il Piacentino e seguire la deviazione lungo viale Abbadia e via Alberoni, mentre i mezzi in arrivo da piazzale Roma potranno proseguire senza interruzioni.

Lo stesso avverrà anche nella fase successiva, quando il cantiere impegnerà la corsia Est, lato stazione: il traffico proveniente da piazzale Roma potrà procedere diritto spostandosi nella corsia opposta, dove sarà invertito il senso di marcia. I veicoli in arrivo da piazzale Milano, invece, seguiranno sempre la deviazione da viale Il Piacentino.

Contestualmente, in viale Il Piacentino, sarà vietata la sosta nel tratto da piazzale Marconi al civico 26 (lato giardini Margherita), nonché nel tratto da piazzale Marconi al civico 18 (lato edifici residenziali). In viale Abbadia, divieto di sosta tra l’intersezione con viale Il Piacentino e il civico 20 (lato opposto ai Giardini Margherita), oltre al divieto di sosta su entrambi i lati all’altezza del civico 2/A.