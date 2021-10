Caccia al tris di vittorie consecutivo: per i Fiorenzuola Bees arriva l’impegno contro Bernareggio

Nella notte più spaventosa dell’anno, quella di Halloween, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti ospitano alle ore 18.00 la Lissone Interni Bernareggio 99 per la gara valevole per la 5° Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West 2021/2022.

Domenica 31 ottobre 2021, in un PalaMagni ancora a porte chiuse in attesa del completamento dei lavori per l’omologazione a Campionato Nazionale, Pallacanestro Fiorenzuola Bees va alla caccia della terza vittoria consecutiva.

La vittoria nello scorso weekend a domicilio della WithU Bergamo Basket 2014 ha confermato la partenza di stagione ad alto ritmo dei Bees.

Non vuole essere uno Start and Stop quello di capitan Milo Galli e compagni. A Bergamo hanno trovato nell’asse play-pivot Rubbini – Filippini una chiave devastante per abbattere le mura della WithU, combinando 24 punti con 4/6 da 3 punti (il primo) a 25 punti e 18 rimbalzi (il secondo).

Ricci ha portato solidità su entrambi i lati del campo. Mentre Alibegovic, dopo i primi 3 quarti stentati a livello realizzativo, ha realizzato punti fondamentali nel suo tabellino da 11 nell’ultimo parziale.

Contro Bernareggio 99 i Fiorenzuola Bees arrivano con una media realizzativa in fase offensiva di altissimo profilo, con 87,5 punti realizzati di media con il 45% da 2 punti ed il 41% da 3 punti, ma soprattutto forti di un entusiasmo importante da poter far vedere ai propri sostenitori via LNP Pass in diretta.

Il punto su Bernareggio

Lissone Interni Bernareggio 99 arriva all’incontro con 1 vittoria e 3 sconfitte, con l’hurrà arrivato nell’ultima giornata per 75-60 contro la Virtus Padova. Un record che non deve tuttavia far pensare ad una gara semplice, in quanto tutte le sconfitte degli scorpioni di coach Cassinerio sono arrivate al fotofinish e con un massimo di 3 lunghezze di svantaggio.

Sono 4 i pilastri su cui si sta reggendo in fase offensiva Bernareggio 99. Almansi, Di Meco, Quartieri e Anaekwe.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato così la sfida che attende i Fiorenzuola Bees