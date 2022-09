Cade dalla finestra della sua abitazione, bimbo di sette anni trasportato a Parma in elicottero

Attimi di panico per un bimbo di 7 anni caduto dalla finestra della sua abitazione. I fatti sono accaduto questo pomeriggio a Sarmato. Per motivi da chiarire, forse dopo essersi sporto troppo, il piccolo è caduto compiendo un salto di circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno allertato l’eliambulanza dall’ospedale Maggiore di Parma. L’elicottero ha condotto il bambino al pronto soccorso dell’ospedale ducale, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, anche se non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente.