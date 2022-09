“Al sabato Archeologia!”, il 3 settembre prosegue il ciclo di percorsi gratuiti

E’ confermata per sabato 3 settembre, l’iniziativa “Al sabato Archeologia!”, il ciclo di percorsi gratuiti rivolti a gruppi familiari, adulti e bambini, promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Arti e Pensieri, con l’obiettivo di far comprendere al meglio la mostra digitale “Carmine svelato. Placentia antiqua, sacre spoglie”, curata da Ar.Tech.

La mostra fu inaugurata nel marzo scorso e mette in luce le indagini archeologiche eseguite tra il 2015 e il 2019, durante i lavori di restauro che hanno restituito la ex chiesa di piazza Casali alla collettività come sede del Laboratorio Aperto. I percorsi hanno lo scopo di individuare il filo che lega il trecentesco complesso del Carmine ai Musei Civici di Palazzo Farnese. Gli operatori di Arti e Pensieri, che tra l’altro hanno contribuito alla curatela della Sezione Romana del Museo Archeologico, specializzati in divulgazione scientifica e in didattica museale, accompagneranno tutti coloro che sono interessati a questi suggestivi percorsi nelle visite che avranno inizio alle 16 e alle 18.30, sia per gli adulti che per i bambini. Entrambi inizieranno al Farnese e termineranno al Carmine.

Al sabato Archeologia!

Il progetto è reso possibile grazie all’assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza, al Ministero della Cultura e alla Regione Emilia Romagna, nell’ambito delle attività di promozione del Laboratorio Aperto di Piacenza. Per informazioni e prenotazioni si prega di inviare una mail a artiepensieri.carminesvelato@gmail.com o telefonare al 349-3227586 (Sara Gardella).