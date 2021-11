Cade la prima neve nel Piacentino. La fotografia arriva da Morfasso dove stanno cadendo i primi fiocchi. Per ora non si registrano criticità. In pianura, nel frattempo, le precipitazioni si limitano a pioggia ma in montagna l’acqua si sta trasformando in qualcosa di più considerate le temperature in forte calo in questi giorni che si aggirano tra i 4 e i 5 gradi. (foto Morfasso Tv)