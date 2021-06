Cadeo Carpaneto, Desirée Bani in evidenza su pista a Fiorenzuola

Sesto posto per l’Esordiente bresciana del sodalizio piacentino nell’Omnium di categoria

Nuovo piazzamento per Desirée Bani, Esordiente bresciana del Cadeo Carpaneto protagonista oggi (martedì) in pista a Fiorenzuola (Piacenza) a 48 ore dalla top ten su strada a Lajatico (Pisa). Nell’Omnium di categoria, sesta posizione per la freccia bluarancio, impreziosita dalla vittoria della prima prova, lo Scratch.

Omnium Donne Esordienti

1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin) 33 punti

2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) 26 punti

3° Margherita Putelli (Almo) 20 punti

4° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese) 18 punti

5° Emma Vanuzzo (Bicifestival) 15 punti

6° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 12 punti.