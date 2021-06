Cadeo Carpaneto, Desirée Bani nella top ten a Lajatico

Nella corsa pisana l’Esordiente bresciana del sodalizio piacentino è sesta assoluta e quarta nei secondi anni

Cadeo Carpaneto protagonista in Toscana, con la formazione Donne Esordienti in evidenza oggi (domenica) a Lajatico, on provincia di Pisa. La top ten è stata centrata dalla bresciana Desirée Bani, sesta assoluta in categoria e quarta atleta dei secondi anni al traguardo, coronando una bella prestazione corale di tutte le compagne di squadra in gara.

Donne Esordienti Lajatico

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore) 25 chilometri 900 metri in 50 minuti 12 secondi, media 30,956 chilometri orari

2° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti) a 2 secondi

3° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese)

4° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce) a 4 secondi

5° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

6° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

7° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

8° Dalia Buzzi (Ju Green Gorla Minore)

9° Elisa Corradetti (Pedale Rossoblù Picenum)

10° Margot Buldrini (Bicifestival).

Donne Esordienti primo anno

1° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

2° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

3° Elisa Corradetti (Pedale Rossoblù Picenum)

4° Margot Buldrini (Bicifestival)

5° Eva Zandri (Rinascita)

6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

7° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

8° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese)

9° Margherita Mariottini (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

10° Rachele Modesto (Polisportiva Milleluci Ciclismo).

Donne Esordienti secondo anno

1° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore)

2° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti)

3° Sofia Cabri (Polisportiva San Marinese)

4° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

5° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti)

6° Dalia Buzzi (Ju Green Gorla Minore)

7° Ginevra Di Girolamo (Zhiraf Guerciotti)

8° Irene Vottero (Nonese Fobike)

9° Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano)

10° Giulia Calderini (Città di Castello).