Quarto posto per l’Esordiente bresciana del sodalizio piacentino nell’Omnium di categoria grazie a una bella rimonta nella Corsa a punti conclusiva

Podio sfiorato in pista per Desirée Bani, ciclista bresciana del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto protagonista ieri (mercoledì) al velodromo “Francone” di San Francesco al Campo (Torino) nella gara su pista “Trofeo Htc Franke”. Nell’Omnium Donne Esordienti, per lei quarto posto dietro al trio della Cicli Fiorin; un risultato positivo migliorato grazie alla Corsa a punti conclusiva, dove era partita in settima posizione.

Omnium Donne Esordienti

1° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin Cycling Team) 95 punti

2° Romina Evelin Di Sciuva (Cicli Fiorin) 83 punti

3° Martina Vigorelli (Cicli Fiorin) 62 punti

4° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 52 punti

5° Silvia Ricciardi (Alba Bra Langhe Roero) 51 punti

6° Ellis Lazzarin (Gb Junior Team) 48 punti.