Sem, cagnolino di un anno circa e 15 chili, cerca nuovi proprietari. Si trova a Piacenza: salito da Reggio Calabria, chi lo ha adottato non lo vuole perché ha un carattere timido, non è abituato ai rumori delle macchine e alle scale. Non sporca in casa e convive serenamente con altri cani. Si cerca adozione in periferia, preferibilmente con giardino. Chi fosse interessato può contattare il numero 3282773563.