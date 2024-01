Calcinacci cadono dalla facciata del Duomo, transennata parte dell’area davanti alla cattedrale

Calcinacci si staccano dalla facciata del Duomo. I fatti sono accaduti questa mattina, mentre in piazza era allestito il mercato settimanale. Alcuni calcinacci sono caduti nei pressi della scalinata costringendo la polizia locale a transennare parte della scalinata.

Saranno necessarie verifiche tecniche alla struttura. Questa mattina, infatti, subito dopo la caduta dei frammenti, sono intervenuti i vigili del fuoco ma non è stato possibile per i pompieri azionare l’autoscala proprio per la presenza degli stand commerciali. Verifiche dunque saranno effettuate nelle prossime ore.