Doppio colpo nella notte a Roveleto, nel mirino una cartoleria e un bar

Raid dei ladri a Roveleto di Cadeo. I fatti sono accaduti questa notte. Nel giro di pochi minuti i malviventi, non è da escludere che siano le stesse persone per entrambi i colpi, hanno preso di mira una cartoleria e poi un bar. In entrambi i casi pare che siano riusciti a forzare le porte d’ingresso per poi sottrarre i contanti dai registratori di cassa. Dopo il colpo al bar è scattato l’allarme collegato a Sicuritalia: sul posto sono intervenute le guardie giurate e i carabinieri. Indagini in corso.