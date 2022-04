Calcio dilettanti, i risultati: la Castellana è sempre più al comando

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Pareggio 0-0 contro la Modenese e terzo risultato utile consecutivo per l’Agazzanese. Gli amaranto, ora, sono a due punti di distanza dal Campagnola, squadra che apre la zona playout. Perde rovinosamente e dice addio definitivamente alla corsa playoff, invece, il Nibbiano&Valtidone che in casa subisce il 5-1 del Colorno.

In campo anche:

Bibbiano San Polo-Cittadella 1-2

Felino-San Michelese 2-0

Real Formigine-Fidentina 2-2

Rolo-Arcetana 2-0

Salsomaggiore-Piccardo Traversetolo 0-0

A riposo il Campagnola

Promozione

La Castellana Fontana si impone 2-0 contro Il Cervo e allunga sul Tonnotto San Secondo che ora dista 4 punti. Importante vittoria del Gotico Garibaldina contro il Fiore Pallavicino per 1-0. Pari del Vigolo Marchese 2-2 in casa del Noceto. La Bobbiese vince 2-1 nel derby contro la Pontenurese e si avvicina al terzo posto in graduatoria. Infine, vince 2-1 anche l’Alsenese sul campo del fanalino di coda Viarolese.

In campo anche:

Futura-Carignano 1-0

Langhiranese-Tonnotto San Secondo 1-1

Prima Categoria

Pari 0-0 nel big match tra Pontolliese Gazzola e Zibello Polesine. Male il Carpaneto Chero che perde 1-0 contro lo Ziano. Ha riposato, invece, la seconda forza del campionato Sarmatese.

In campo anche:

Fidenza-Vigolzone 2-0

Podenzano-Sannazzarese 0-3

Rottofreno-Sporting Fiorenzuola 3-2

Spes Borgotrebbia-Borgonovese 3-0

Seconda Categoria

Nel girone A, la capolista Junior Drago si conferma al comando con una vittoria importantissima per 1-0 sul Gragnano. Perde a sorpresa, invece, il San Nicolò Calendasco 1-0 contro l’Audax Libertas. Vince il Gossolengo Pittolo sempre di misura 1-0 e sale al secondo posto.

In campo anche:

San Corrado-Niviano 0-2

Bobbio Perino-San Lazzaro 1-0

San Rocco-San Filippo Neri 3-0

San Giuseppe-Turris 5-1

Nel girone B, invece, poker del Corte nel derby contro la Salicetese (finisce 4-0). La prima della classe Vicofertile batte 2-0 il Fraore. La Lugagnanese supera 1-0 il Pro Villanova.

In campo anche:

Arquatese-Caorso 1-1

Montebello-San Leo 0-0

Sissa-Virtus San Lorenzo 1-4

Mezzani-Scanderbeg 2-3

Terza Categoria

Pari 1-1 nel big match tra la Pianellese e il Cadeo. Il Lyons Quarto non approfitta e non va oltre il 2-2 contro il San Giorgio.

In campo anche:

Alseno-San Polo 2-4

Gropparello-Gerbidosipa 3-2

Primogenita-Bivio Volante 1-1

Virtus Piacenza-Farini Bettola

Fulgor Fiorenzuola-Travese 2-1

Vernasca-Folgore (in campo martedì 5 aprile alle 20:30).

