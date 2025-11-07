Fidentina-Fiorenzuola: i rossoneri vogliono ritrovare i 3 punti anche in trasferta

Segui Fidentina-Fiorenzuola domenica, dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi è atteso dalla trasferta contro la Fidentina Borgo S. Donnino, gara valevole per la 12esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.
Fiorenzuola a caccia dei tre punti in trasferta
I rossoneri arrivano a questo match da una striscia di 5 risultati utili consecutivi, 1 pari e 4 vittorie (l’ultima in casa contro il Real Formigine). Grazie a questo filotto, il Fiorenzuola ha accorciato sulla testa della classifica, ora distante 5 punti e occupata dall’Agazzanese. E’ imperativo ritrovare il successo anche in trasferta per scalare posizioni sfruttando, oltretutto, il big match tra Nibbiano e Agazzanese (seconda contro prima della classe) che farà perdere punti ad una delle due se non entrambe.
Fidentina avversario complicato
Non sarà facile, però, perché i padroni di casa sono un avversario molto temibile soprattutto per il reparto offensivo: gli emiliani sono il terzo miglior attacco del campionato, arrivano a questo incontro dopo due vittorie consecutive e con tutta l’intenzione di fermare la corsa del Fiorenzuola.