Fidentina-Fiorenzuola: i rossoneri vogliono ritrovare i 3 punti anche in trasferta

Segui Fidentina-Fiorenzuola domenica, dalle 14:30, con gli aggiornamenti LIVE su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Araldi è atteso dalla trasferta contro la Fidentina Borgo S. Donnino, gara valevole per la 12esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone A.

Fiorenzuola a caccia dei tre punti in trasferta

I rossoneri arrivano a questo match da una striscia di 5 risultati utili consecutivi, 1 pari e 4 vittorie (l’ultima in casa contro il Real Formigine). Grazie a questo filotto, il Fiorenzuola ha accorciato sulla testa della classifica, ora distante 5 punti e occupata dall’Agazzanese. E’ imperativo ritrovare il successo anche in trasferta per scalare posizioni sfruttando, oltretutto, il big match tra Nibbiano e Agazzanese (seconda contro prima della classe) che farà perdere punti ad una delle due se non entrambe.

Fidentina avversario complicato

Non sarà facile, però, perché i padroni di casa sono un avversario molto temibile soprattutto per il reparto offensivo: gli emiliani sono il terzo miglior attacco del campionato, arrivano a questo incontro dopo due vittorie consecutive e con tutta l’intenzione di fermare la corsa del Fiorenzuola.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy