Fiorenzuola – Real Formigine 2-1: quinto risultato utile di fila per i rossoneri

Fiorenzuola - Real Formigine
Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 2-1 in casa il Real Formigine trovando il quinto risultato utile consecutivo, 4 vittorie e un pari per i rossoneri: decidono le reti di Pinelli e Pertica nel primo tempo, rete di Sighinolfi per gli ospiti ad inizio ripresa.

Le parole del tecnico al termine di Fiorenzuola – Real Formigine

La cronaca del match

Primo Tempo (2-0)

21′ prima conclusione della partita è di Morrone da dentro l’area: il destro viene però ribattuto dalla difesa

28′ Mininno prova il destro da 30 metri: troppo centrale nessun problema per Cantoni

33′ Fiorenzuola avanti con Pinelli: cross dalla destra di Morrone, il pallone attraversa tutta l’area e arriva a Pinelli che va in porta col mancino. Pallone anche deviato che entra in porta per il vantaggio dei rossoneri, è 1-0

40′ occasione per Mancini trovato dal cross di Pinelli dalla sinistra: va col destro ma non inquadra lo specchio

41′ ci prova anche il Real Formigine con Sighinolfi dal limite, destro rasoterra si allunga Cantoni e blocca la sfera

44′ raddoppio per il Fiorenzuola con Pertica: Bertelli prende il pallone al limite dell’area serve sulla destra Pertica che stoppa e va col destro per il gol del 2-0

Finito il primo tempo con il Fiorenzuola meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo Tempo (2-1)

46′ cambio per gli ospiti, dentro Waddi per Paglia

47′ gol del Real Formigine che accorcia con Sighinolfi: pallone al limite che arriva al centrocampista ospite, destro angolato e 2-1, inizio di ripresa difficile per i rossoneri

55′ altro cambio ospite, dentro Guastalli per Iattici

56′ doppio cambio per il Fiorenzuola, dentro Bandaogo e Piro per Morrone e Mancini

62′ occasione per Bertelli che dalla destra conclude con il mancino dentro l’area: tiro molto largo però fuori di molto

67′ grande azione del Real Formigine con il cross di Valcavi per Guastalli che devia in porta fortunatamente per i rossoneri troppo debolmente: blocca Catoni

70′ dentro Postiglioni per Bertelli nei rossoneri

78′ dentro Scarlata per Antenucci, altro cambio per il Fiorenzuola

81′ occasionissima per Bandaogo su cross dalla destra del nuovo entrato Scarlata: manca l’impatto pieno col pallone da pochi passi

82′ ultimo cambio rossonero: dentro Macchioni per Pinelli

89′ occasione fallita per il Fiorenzuola in ripartenza con Bandaogo che serve Scarlata, il 19 dei rossoneri non calcia e perde il tempo per trovare la rete del doppio vantaggio

Soffre un pò il Fiorenzuola nel finale ma riesce a mantenere il vantaggio e a trovare vittoria importantissima. Quinto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Araldi che viene espulso per proteste ad un minuto dalla fine.

Le Formazioni

FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Benedetti, Varoli, Pertica, Bertelli, La Vigna, Morrone, Pinelli, Antenucci, Mancini. All. Araldi
REAL FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Stella, Valcavi, Iattici, Cristiani, Sighinolfi, Arati, Paglia, Mininno, Stanco. All. Mezzetti

