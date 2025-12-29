Il Fiorenzuola piazza il primo colpo di mercato: è fatta per Mata

Segui LIVE i match del Fiorenzuola con Stadio Sound, in onda su RADIOSOUND!

E’ Asan Mata il primo colpo del mercato invernale del Fiorenzuola: la società rossonera piazza il suo primo movimento in entrata davanti.

Mata in arrivo da Terre di Castelli

L’esterno mancino offensivo, classe 2003, arriva a Fiorenzuola da Terre di Castelli, al termine di una prima parte di stagione molto positiva.

5 reti in 16 presenze il contributo di Mata per la formazione modenese, che ha chiuso il girone d’andata al sesto posto in classifica con 29 lunghezze (-7 dai rossoneri).

Soluzioni diverse ora per mister Araldi

L’acquisto di Mata aggiunge un’opzione in più, nel reparto offensivo per mister Araldi. Il pacchetto d’attacco, che ha perso Mancini, aggiunge un giocatore capace sia di fare da seconda punta dietro ad Antenucci ma anche di fare l’esterno in un 3-4-3.

Il DS Barbieri: “Investimento per il prossimo campionato”

Nibbiano e Vianese, in testa alla classifica con 43 e 41 punti, sembrano effettivamente destinate ad una corsa a due. A meno di un girone di ritorno pressoché perfetto per il Fiorenzuola, è difficile immaginarsi i rossoneri in lotta per la vittoria. Ne è convinto anche il DS Barbieri che considera Mata un vero e proprio rinforzo anche in vista del prossimo campionato.

