Piacenza, Manuzzi arriverà in prestito fino a giugno. Gennaio un mese di scontri diretti

Il Piacenza si lascia alle spalle la breve sosta natalizia ed è già al campo di allenamento per preparare la seconda e decisiva parte del campionato. Il mese che attende i biancorossi sarà davvero di fuoco con ben 3 scontri diretti nell’arco di 5 partite. Si comincia subito, il 4 di gennaio sul campo del Desenzano che per il secondo anno consecutivo consentirà ai tifosi del Piacenza di accedere gratuitamente al big match, potendo così usufruire dei 550 posti a disposizione nel settore ospiti. Poi, domenica 11 gennaio il primo match casalingo del 2026 contro la Cittadella Vis Modena, attualmente ai piedi dei playoff. Ci saranno quindi due turni più agevoli, almeno sulla carta, contro Imolese e Rovato per arrivare al match di cartello del 1°febbraio contro la Pistoiese.

Dopo 17 giornata il Lentigione mantiene la vetta della classifica, con ben 12 successi e sole 3 sconfitte. I gialloblù guidati da Ivan Pedrelli ad inizio anno erano dati come possibile outsider, ma hanno da subito interpretato il ruolo da protagonista, dimostrando di essere una squadra ben affiatata sin dalle prime giornate di campionato.

Assieme al Piacenza al secondo posto troviamo una Pro Sesto che, nonostante la netta sconfitta nello scontro diretto di inizio dicembre, ha subito ben 10 reti in meno dei biancorossi e che, come il Piacenza, è uscito senza punti in sole due circostanze fino ad oggi ed è a tutti gli effetti in corsa per la leadership del girone D.

Dietro iniziano i primi ribaltoni con squadre che avrebbero voluto far campionato di vertice, ma al momento sono costrette ad inseguire dalle retrovie. Una di esse è proprio la Pistoiese. Gli arancioni hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite e la dirigenza, a cominciare dal DS Massimo Taibi, ha deciso di sollevare dall’incarico Antonio Andreucci. Al suo posto ritorna sulla panchina dell’Olandesina dopo 11 anni di Cristiano Lucarelli, l’ex bomber del Livorno.

Nonostante l’ottimo sesto posto anche la Pro Palazzolo ha partecipato al waltzer delle panchine. Esonerato mister Marco Didu, per la verità attratto dalle sirene del Chievo Verona. Al suo posto è stato promosso il suo vice Stefano Bono.

Anche il Sant’Angelo, che ora ha solo 4 punti di vantaggio sulla zona playout, ha recentemente cambiato guida tecnica: al posto di Roberto Gatti è stato chiamato in panchina l’ex tecnico della Bobbiese Matteo Vullo.

Quanto al Piacenza, il club di via Gorra sembra deciso a chiudere per la prima punta Francesco Manuzzi, in uscita dal Forlì. Un giocatore che in serie D ha messo a segno la bellezza di 90 reti nelle ultime 7 stagioni. C’è già il benestare del club di appartenenza, per la firma bisogna aspettare il 2 gennaio, data di apertura del mercato dei professionisti. Arriverà a Piacenza con la formula del prestito fino a giugno.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy