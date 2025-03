Calcio piacentino in lutto: si è spento Adalgisio Lovattini, decano degli allenatori

E’ un giorno triste per lo sport piacentino che oggi perde il decano dei suoi allenatori, stimato e apprezzato per la sua sconfinata preparazione in materia calcistica, per la sua disponibilità e le sue doti umane. Per decenni, infatti, Adalgisio Lovattini, nella sua veste di apprezzato selezionatore delle Rappresentative provinciali giovanili di calcio, è stato un punto di riferimento per migliaia di giovani calciatori a cui ha saputo trasmettere, oltre alla passione per lo sport, anche valori sociali ed educativi.

Qualità che il CONI Provinciale di Piacenza gli ha riconosciuto conferendogli, nel 2008, il Premio “Bruno Polidoro” per la carriera da allenatore e nel 2015 la Palma di Bronzo al Merito Tecnico. A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, rivolgo ai suoi familiari le più sentite condoglianze.

Il comune di Piacenza

“Con la scomparsa di Mario Lovattini, Piacenza perde una figura di riferimento per tante generazioni di giovani calciatori che hanno calcato i campi della nostra provincia”. Così l’assessore allo Sport Mario Dadati esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale. “La passione e i valori che hanno sempre ispirato Lovattini nel suo ruolo di selezionatore, vivendo il calcio nella dimensione più autentica, così importante per tanti ragazzi nella capacità di unire crescita sportiva, personale e fare esperienza del gioco di squadra”.