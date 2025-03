Scherma – Piacenza si prende i Campionati italiani assoluti dal 4 al 9 giugno, Frisoni: “Una scelta che premia il lavoro di squadra”

Sarà Piacenza a ospitare i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2025. Il Consiglio della Federazione Italiana Scherma, nella riunione di ieri, ha ufficialmente assegnato alla città emiliana la prima edizione dei Tricolori individuali e di Serie A1 a squadre del nuovo quadriennio olimpico, in programma dal 4 al 9 giugno.

Piacenza diventa dunque sede dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa che li ospiterà per la prima volta nella storia nella doppia location di Piacenza Expo (per le fasi preliminari) e del PalaBanca (per il gran finale). Una settimana tricolore che andrà in continuità con l’ormai imminente evento già programmato per fine marzo, quando sulle pedane piacentine andrà in scena una “festa della scherma integrata” con i Campionati a squadre dalla serie A2 alla C e l’ultima Prova Nazionale Paralimpica e non vedenti.

Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, commercio e sport

“Un nuovo importante risultato per la Sport Valley emiliano-romagnola. Ringraziamo Federscherma per questa scelta che premia la solida reputazione che in questi anni abbiamo saputo costruirci come regione capace di ospitare eventi sportivi di varie discipline, lavorando in sinergia con i territori e con le stesse Federazioni sportive. I Campionati italiani assoluti di scherma sono un appuntamento prestigioso di una disciplina sempre più seguita e in forte crescita e per Piacenza rappresenteranno un’ulteriore, importante occasione di valorizzazione e di attrattività anche sul piano turistico. Anche questa volta il nostro impegno sarà massimo per essere all’altezza della sfida, insieme agli organizzatori, al Comune e a tutto il territorio”.

Il presidente federale, Luigi Mazzone

“Ci tengo a ringraziare le città che hanno manifestato interesse e volontà a ospitare i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa, segno dell’importante attenzione che in tutto il territorio nazionale c’è nei confronti della scherma. La scelta è ricaduta su Piacenza, terra di grande tradizione schermistica pronta così a festeggiare l’anniversario speciale del Circolo Pettorelli, presieduto da Alessandro Bossalini, che nel 2025 celebra i settant’anni dalla fondazione. Un grazie davvero sentito alle istituzioni, con in testa la Regione Emilia-Romagna per l’entusiasmo e il sostegno che ci consentirà di organizzare una splendida edizione dei Tricolori. Sarà un grande spettacolo, sia nelle gare individuali che a squadre di Serie A1, con tutti i nostri campioni e tanti giovani protagonisti a pochi giorni dall’Europeo di Genova”.

Mario Dadati, assessore allo Sport del Comune di Piacenza

“Ringraziamo la Federazione Italiana Scherma per aver scelto Piacenza come sede di questo importante appuntamento e ringraziamo la Regione Emilia-Romagna che ha fortemente sostenuto la candidatura della città accanto al presidente regionale del Coni Andrea Dondi, rendendo possibile grazie a un virtuoso gioco di squadra la realizzazione di un evento che è segno anche dell’interesse e della qualità che il nostro territorio esprime in ambito sportivo.

Si rafforza ulteriormente, anche grazie all’ex campione piacentino Alessandro Bossalini, la collaborazione instaurata con Federscherma, cui garantiremo il massimo impegno a supporto della manifestazione, ma anche la passione e l’entusiasmo dei piacentini, orgogliosi di accogliere gli atleti che portano alto il nome della scherma italiana nel mondo”.

Simone Fornasari, assessore comunale al Marketing territoriale

“Con l’arrivo di atleti e tifosi da tutta Italia il nostro territorio vivrà un afflusso di visitatori che contribuirà a far conoscere e apprezzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Piacenza. Non vediamo l’ora di offrire loro un’esperienza indimenticabile, valorizzando l’ospitalità e l’accoglienza del nostro territorio”.