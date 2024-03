Vicenza-Fiorenzuola rinviata al 19 Marzo

Questa domenica sarebbe dovuta andare in scena la sfida tra il Fiorenzuola di mister Tabbiani e il Vicenza di mister Vecchi, gara valida per la 29esima giornata del girone A di Serie C.

Non si gioca per le condizioni di campo e città

Con i violenti nubifragi che si sono abbattuti in questi giorni su Vicenza e tutte le zone limitrofe, le condizioni del terreno di gioco e delle aree circostanti non permettono, però, il regolare svolgimento della partita.

Visto il protrarsi dell’emergenza meteo-idrogeologica che ha interessato la città di Vicenza, la Lega Calcio ha deciso ufficialmente di rinviare il match.

Lo Stadio “Romeo Menti”

Lo stadio Menti di Vicenza, come gran parte della città, non è stato risparmiato: tutte le fasce del campo e le aree delle panchine risultano completamente allagate.

In corso di verifica, per possibili danni, anche gli impianti di riscaldamento/illuminazione.

Vicenza-Fiorenzuola, la nuova data

La gara Vicenza-Fiorenzuola è stata posticipata a martedì 19 marzo 2024, con inizio alle ore 19.30.

Questa nuova programmazione, mette l’incontro nella settimana tra la sfida con il Mantova capolista e la Pro Patria.

Quello con i lombardi sarà il primo dei vari scontri diretti di fine stagione da non fallire per i ragazzi di Tabbiani.

Segui tutte le gare del Fiorenzuola solo su RADIOSUND!