Fiorenzuola-Imolese LIVE (1-2): Scardina dal dischetto riapre il match

Segui LIVE Fiorenzuola-Imolese con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

PRIMO TEMPO (0-1)

2′ occasionissima per Sartore con un bel colpo di testa su cross di Morello: solo la traversa a salvare gli ospiti, Fiorenzuola vicino al vantaggio

7′ risponde l’Imolese con Simeri che colpisce al volo tutto solo sul bel cross di D’Auria: pallone respinto dalla difesa

13′ doppia occasione per l’Imolese: prima un bel colpo di testa di Simeri e poi con l’ex Mamona che ci prova dai 25 metri. In entrambi i casi pallone fuori di poco

16 ‘ azione meravigliosa del Fiorenzuola che, dopo un paio di uno due, porta Morello al tiro: bravo, però, Rossi a non farsi sorprendere

24′ grande occasione per Currarino: cross dalla destra di Sartore con Mastroianni che addomestica il pallone e lo lascia lì per l’accorrente Currarino: il mancino del 23 però è troppo centrale

42′ l’Imolese la sblocca con Simeri: calcio d’angolo con conclusione di Zanini, Battaiola miracoloso lascia però lì il pallone e Simeri, in mischia, è il più lesto di tutti a mettere la palla in rete con un facile tap-in

45′ proteste del Fiorenzuola per un fallo, che sembrava netto, in area su Currarino: per l’arbitro però non c’è nulla

Finisce il primo tempo con gli ospiti in vantaggio grazie alla prima rete con l’Imolese di Simeri.

SECONDO TEMPO (1-2)

48′ Imolese ad un passo dallo 0-2 con D’Auria che colpisce a botta sicura: il palo salva il Fiorenzuola

52′ Mamona raddoppia per l’Imolese con il classico gol dell’ex: brutto errore in disimpegno della difesa del Fiorenzuola con Zanini che libera Mamona al tiro. A tu per tu con Battaiola l’ex rossonero non sbaglia e porta i suoi sullo 0-2

55′ Currarino ancora vicino al gol ma è straordinario Rossi a respingere la sua conclusione

62′ altra traversa, questa volta per Stronati, del Fiorenzuola: bell’azione di Morello sulla sinistra, cross in mezzo per Mastroianni che si appoggia indietro per Stronati che va a botta sicura. La traversa salva l’Imolese

63′ cambi per entrambe le formazioni: per il Fiorenzuola dentro Sereni per Sartore, nell’Imolese fuori Bertaso per Bani

69′ espulso Zanini per una manata a Quaini, Fiorenzuola che giocherà per gli ultimi 20 più recupero in un uomo in più

70′ cambio offensivo per il Fiorenzuola: dentro Scardina per Fiorini, 4-2-4 per i rossoneri

77′ il Fiorenzuola riapre il match con Scardina su calcio di rigore: bravo Mastroianni a difendere il pallone in area, Cerretti ingenuo lo atterra. Dagli 11 metri Scardina è freddo e batte Rossi, i rossoneri riaprono il match nel finale

81′ doppio cambio per il Fiorenzuola: fuori Sussi e Danovaro per Giani e Bondioli

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Cavalli, Sussi, Stronati, Currarino, Fiorini, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

IMOLESE: Rossi, Cerretti, Serpe, Maddaloni, Eguelfi, Mamona, Zanini, Bertaso, Zanon, Simeri, D’Auria. All. Anastasi

PRE PARTITA FIORENZUOLA-IMOLESE

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa l’Imolese alla ricerca della prima vittoria interna del 2023.

I rossoneri, dopo l’importante successo esterno contro la Lucchese, vogliono confermarsi anche in casa e allontanare definitivamente il brutto periodo, tra la fine del 2022 e il nuovo anno, manifestato con le quattro sconfitte consecutive e lo stop momentaneo in classifica. Ora il Fiorenzuola è 8° con 35 punti in piena zona playoff.

L’Imolese, però, non è avversario da sottovalutare anche se arriva al Velodromo Pavesi ultima in classifica con soli 16 punti e con una disperata ricerca di risultati per migliorare la propria situazione: la squadra di mister Anastasi non vince in campionato da 4 mesi e, per interrompere questa striscia negativa, si è rinforzata molto sul mercato con l’arrivo di tanti nuovi giocatori offensivi (tra cui Blue Mamona, ex di questa sfida).