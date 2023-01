Segui Lucchese-Fiorenzuola LIVE dalle 17:30 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND!

PRE PARTITA LUCCHESE-FIORENZUOLA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta la trasferta contro la Lucchese per invertire la rotta dopo le 4 sconfitte consecutive (ultima quella in casa contro l’Ancona) e cercare i primi punti del 2023.

I rossoneri, complici gli ultimi risultati, sono rimasti a quota 32 punti e al decimo posto in classifica, ultimo utile per i playoff.

Prima convocazione in rossonero per il nuovo arrivo Sereni.

La squadra di miste Maraia, la Lucchese, viene invece da due risultati utili consecutivi (una vittoria e un pareggio) e vuole continuare questa striscia positiva di fronte al proprio pubblico.

PROBABILI FORMAZIONI

LUCCHESE: Cucchietti, Quirini, Tiritiello, Bachini, Alagna, Franco, Mastalli, D’Alena, Rizzo Pinna, Bianchimano, Bruzzaniti. All. Maraia

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani