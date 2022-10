Fiorenzuola – Reggiana LIVE dalle 14:30

Segui Fiorenzuola – Reggiana LIVE con gli aggiornamenti della partita su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani atteso da un grande scontro nella sesta giornata di Serie C, girone B: al Velodromo Pavesi, infatti, arriva la Reggiana capolista per quella che si preannuncia essere una grande giornata di calcio.

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola arriva a questo big match dopo due vittorie di fila, l’ultima in trasferta contro l’Imolese, e con il morale alto forte anche del quinto posto in classifica. La Reggiana fa la parte dello schiacciasassi in questo inizio di stagione e vorrà sicuramente portare a casa punti per continuare la propria marcia in testa alla classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Fiorini, Stronati, Oneto, Mamona, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani

REGGIANA: Turk, Luciani, Hristov, Cauz, Guglielmotti, Nardi, Sciaudone, D’Angelo, Nicoletti, Montalto, Lanini. All. Diana