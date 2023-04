Altra sconfitta per il Fiorenzuola che perde 1-3 con Torres: episodi molto dubbi, però, al Pavesi

Fiorenzuola – Torres finisce 1-3 per gli ospiti che si impongono grazie ad un gol/non gol di Antonelli, un rigore dubbio trasformato da Diakitè e al gol finale di Masala: a nulla vale il pareggio temporaneo di Sereni.

PRIMO TEMPO (1-1)

9′ Torres in vantaggio, Fiorenzuola furioso con l’arbitro: colpo di testa su angolo da parte di Antonelli, con Battaiola che ferma il pallone. Per l’arbitro però la sfera è entrata: ospiti in vantaggio

12′ subito pareggio del Fiorenzuola con Sereni su calcio di rigore: grande giocata del 7 che lascia sul posto il difensore avversario e si guadagna un sacrosanto calcio di rigore che lo stesso Sereni trasforma spiazzando il portiere. Gara di nuovo in parità

24′ ci prova Torres con Dametto che incorna di testa da calcio d’angolo: non trova, però, lo specchio della porta

34′ gran giocata di Scotto che stoppa in area, si gira molto bene ma non riesce a trovare la porta con il suo mancino

Finisce un primo tempo avaro di emozioni nella seconda metà: risultato giusto per quanto visto in campo con entrambe le formazioni che devono fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti.

SECONDO TEMPO (1-3)

49′ bella occasione per Torres con Diakitè che stoppa un pallone su cross dalla sinistra ma non riesce a concludere verso la porta

51′ primo cambio in casa Torres: dentro Lisai per Liviero

53′ cross di Dimarco con Mastroianni che, per poco, non arriva a deviare il pallone in porta

57′ gran conclusione di Giani su un appoggio involontario di Bontempi: troppo largo però il mancino del 70

59′ altro episodio dubbio: tocco di braccio segnalato in area da parte di Dimarco, per l’arbitro è calcio di rigore. Ancora tante proteste per i ragazzi di Tabbiani

61′ Torres torna in vantaggio con Diakitè su rigore: spiazzato Battaiola e ospiti di nuovo avanti

67′ doppio cambio per Torres: fuori Scotto e Saporiti e per Omoregbe e Gianola

69′ primo cambio per il Fiorenzuola: fuori Bontempi per Egarevba

73′ Fiorenzuola in 10: rosso per Dimarco che da un calcio ad un componente della panchina ospite. Molto accentuata la protesta e l’arbitro caccia entrambi dal campo

75′ dentro Oddi e Bondioli per Piccinini e Giani: ultimi cambi per mister Tabbiani per cercare di riprendere la partita

86′ dentro anche Anelli nel finale per il tutto per tutto: il Fiorenzuola vuole il pari

93′ Masala chiude il match per Torres: ripartenza degli ospiti con tutto il Fiorenzuola in avanti, 3 contro 1 con Masala che insacca di destro e chiude il match

Finisce con un altra sconfitta per il Fiorenzuola il match contro Torres: pesano tantissimo gli episodi dubbi a favore degli ospiti che si impongono 1-3 al Pavesi.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Potop, Quaini, Cavalli, Dimarco, Fiorini, Piccinini, Bontempi, Sereni, Mastroianni, Giani. All. Tabbiani

TORRES: Garau, Pinna, Dametto, Antonelli, Fabriani, Urso, Masala, Liviero, Saporiti, Diakitè, Scotto. All. Greco

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa Torres con la possibilità di conquistare punti necessari per allontanarsi dalla zona playout.

I rossoneri infatti, dopo il pareggio contro l’Alessandria, hanno un altro scontro diretto da non fallire e sono ancora alla ricerca della prima vittoria interna del girone di ritorno: vittoria che potrebbe voler dire passo decisivo in chiave salvezza anticipata.

Torres, però, non è avversario da sottovalutare: la squadra di mister Greco viene dal pareggio contro l’Ancona e si trova all’ultimo posto buono per evitare i playout (il 15esimo). Non può quindi distrarsi troppo e vorrà sicuramente portare a casa dei punti per essere maggiormente tranquilla.