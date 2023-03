Alessandria – Fiorenzuola LIVE dalle 14:30

Segui Alessandria – Fiorenzuola con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani è atteso dalla delicata trasferta al Moccagatta contro l’Alessandria, in uno scontro diretto da non fallire.

I rossoneri infatti, dopo il pesante ko interno contro il Pontedera, hanno abbandonato il sogno playoff e, anzi, vedono ora avvicinarsi sempre di più l’incubo playout, qualcosa di impensabile dopo il girone d’andata chiuso nelle zone altissime della classifica.

La squadra di mister Tabbiani è in caduta libera, non vince da più di un mese e nelle ultime 6 giornate ha segnato un solo gol a fronte di dieci subiti e, in tutto il girone di ritorno, ha conquistato solo 6 punti su 42 disponibili.

Contro l’Alessandria di mister Lauro, però, non sarà facile visto che i piemontesi sono in piena zona playout (a -3 dalla salvezza anticipata) e vogliono ritrovare il successo interno per guadagnare qualche posizione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

ALESSANDRIA: Liverani, Rota, Sini, Baldi, Nunzella, Nichetti, Speranza, Perseu, Gazoul, Galeandro, Martignago. All. Lauro

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Cavalli, Dimarco, Fiorini, Bontempi, Piccinini, Sereni, Mastroianni, Giani. All. Tabbiani