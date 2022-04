Legnago – Fiorenzuola LIVE dalle 17:30

Segui LIVE Legnago-Fiorenzuola solo su STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la vittoria nel derby contro il Piacenza e dopo aver saltato la scorsa giornata in Serie C, torna a giocare sul campo dell’ultima in classifica Legnago.

Per i rossoneri uno scontro molto importante e la possibilità, in caso di successo, di aggiungere un tassello fondamentale per l’obiettivo salvezza anticipata.

I padroni di casa, dopo aver richiamato in panchina mister Colella, sono alla disperata ricerca di punti per evitare, quantomeno, l’ultimo posto e quindi la retrocessione diretta.

Il comunicato del club rossonero

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che il proprio tesserato Matteo Fracassini, a seguito di un infortunio patito nella giornata di martedì 29 marzo 2022, ha effettuato gli esami strumentali che hanno riportato come esito la rottura del legamento crociato anteriore con interessamento del legamento collaterale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LEGNAGO: Corvi, Ricciardi, Bondioli, Gasparetto, Pitzalis, Lollo, Antonelli, Paulinho, Giacobbe, Contini, Sgarbi. All. Colella

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco, Oneto, Stronati, Piccinini, Giani, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani

Segui LIVE Legnago-Fiorenzuola solo su STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND