Padova-Fiorenzuola: rossoneri nella tana della capolista

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani è impegnato questa sera, mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 20.30, alla proibitiva sfida contro la capolista Padova Calcio, vera e propria corazzata del Girone A di Serie C 2021/2022.

Segui Padova-Fiorenzuola LIVE dalle 20:30 su STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND

Nel suggestivo Stadio Euganeo di Padova, i rossoneri vogliono provare, senza alcuna pressione, a scrollarsi di dosso la delusione patita in casa domenica scorsa, quando nel recupero è arrivata la rimonta-beffa da parte del Seregno (2 reti in 3 minuti e punteggio da 2-1 a 2-3 finale).

Punto sull’avversario, il Padova

La trasferta che attende il Fiorenzuola vede un Padova di Mister Pavanel a punteggio pieno dopo 5 giornate, con 15 punti totalizzati e una media di più di 2,5 reti a partita.

Una corazzata quella patavina, che annovera giocatori di grandissimo spessore in tutti i ruoli; dimenticandone diversi, tra i pali si annovera Donnarumma, a centrocampo Ronaldo, Della Latta e Saber, in attacco Chiricò e Ceravolo.

La situazione del Fiorenzuola

In casa rossonera, è possibile un turnover da parte di Mister Tabbiani 3 giorni dopo l’impegnativa sfida contro il Seregno. Non saranno ancora a disposizione dello staff tecnico gli infortunati Stronati e Fiorini, con quest’ultimo che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo in modo ufficiale.

I rossoneri arrivano alla sesta giornata di campionato con 5 punti totalizzati in altrettante partite disputate, al 12° posto in classifica ma con qualche rammarico a livello di punti raccolti nelle ultime 2 giornate contro Pro Sesto e Seregno.

Le parole di mister Tabbiani

Dobbiamo avere la forza di rialzarci dopo la mazzata di domenica. Voglio vedere se i ragazzi avranno la forza e il carattere di reagire: se così sarà avremo fatto un altro passo avanti nel nostro percorso. Inutile nascondere che ci aspetta una gara complicata, il Padova è una squadra molto forte che competerà sicuramente per vincere il campionato di Serie C. Da parte nostra non abbiamo niente da perdere, questo può essere un vantaggio ma non per questo dobbiamo presentarci come vittima sacrificale: abbiamo grosso rispetto per il Padova, ma è nostro compito fare il massimo e usare tutte le armi a nostra disposizione per metterli in difficoltà. Luca Tabbiani

