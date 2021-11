Palmieri all’ultimo respiro! Il Fiorenzuola supera la Pro Patria 0-1

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani trova un’importantissima vittoria in trasferta all’ultimo respiro contro la Pro Patria.

Grazie al colpo di testa di Palmieri al 94esimo i rossoneri interrompono la serie di risultati utili consecutivi dei padroni di casa e, contemporaneamente, spezzano il trend negativo in trasferta.

Una gran partita di testa, qualità, grinta e determinazione per i ragazzi di Tabbiani che superano proprio la Pro Patria in classifica.

PRIMO TEMPO (0-0)

4′ occasione per il Fiorenzuola con Cavalli che gira di destro su un cross dalla sinistra di Bruschi: tutto vano però perchè l’arbitro alza la bandierina

9′ ci prova Fiorini da fuori: tiro potente ma troppo alto; nessun problema per il portiere avversario

10′ si fa vedere Parker per i padroni di casa con un gran tiro da posizione angolata sulla destra: attento Battaiola che respinge

13′ occasione per Currarino che viene servito in area sulla sinistra ma viene anticipato molto bene da Caprile

18′ grande occasione per il Fiorenzuola con Bruschi: servito sulla sinistra rientra e calcia a giro con il destro: palla vicinissima all’incrocio dei pali a portiere battuto

31′ ci prova Galli di testa su un bel cross dalla destra di Pierozzi: tiro troppo debole nessun problema per Battaiola: pericolosa anche la Pro Patria

38′ cambio obbligato per il Fiorenzuola: Mamona esce infortunato, al suo posto Palmieri

Finisce un primo tempo equilibrato con un Fiorenzuola vicino al vantaggio con Bruschi e attento in difesa: pochissime le occasioni concesse ai padroni di casa.

SECONDO TEMPO (0-1)

55′ primo cambio per la Pro Patria: entra Castelli al posto di Stanzani in attacco

59′ miracolo di Battaiola su Castelli prima di testa e su Parker di piedi poi ad evitare il vantaggio della Pro Patria: Fiorenzuola in difficoltà all’ora di gioco.

64′ ancora pericolosa la Pro patria con Pizzul da fuori che scarica un gran mancino: respinge in angolo ancora Battaiola

67′ forze fresche per i rossoneri: entrano Dimarco e Stronati per Guglieri e Fiorini. Tabbiani cambia per avere una reazione in questo momento difficile.

72′ pericoloso il Fiorenzuola con Ferri su calcio di punizione battuto da Bruschi: il colpo di testa è, però, centrale e Caprile blocca

75′ altri cambi per Tabbiani: escono Ferri (infortunio) e Currarino ed entrano Potop e Tommasini, al rientro dall’infortunio

79′ ancora strepitoso Battaiola che si oppone ad una gran conclusione di Ghioldi con il destro

89′ Tommasini si inserisce in area di rigore avversario e prova a calciare verso la porta: ribattuto all’ultimo il tentativo del 9 rossonero

94′ all’ultimo respiro il Fiorenzuola passa con un colpo di testa di Palmieri. Grande azione in ripartenza conclusa con un cross dalla destra e Palmieri è al posto giusto al momento giusto e trova il gol dell’1-0 che decide la partita.

Finisce il match con i rossoneri che trovano una vittoria importantissima all’ultimo respiro: i ragazzi di Tabbiani scavalcano proprio i padroni di casa in classifica.

LE FORMAZIONI

PRO PATRIA: Caprile; Molinari; Boffelli; Saporetti; Bertoni (C); Nicco; Galli; Pierozzi; Pizzul; Stanzani; Parker. All. Prina

FIORENZUOLA: Battaiola; Olivera; Ferri; Bruschi; Oneto; Nelli; Fiorini; Currarino; Cavalli; Mamona; Guglieri (C). All. Tabbiani