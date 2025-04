Fiorenzuola-Lentigione: obbligatorio vincere per continuare a sperare

Segui Fiorenzuola-Lentigione domani, giovedì 17 Aprile dalle 15:00, con gli aggiornamenti LIVE solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Cammaroto affronta, al Velodromo Pavesi, il Lentigione: gara valida per la 32esima e terzultima giornata del girone D in Serie D.

Fiorenzuola che può ancora sperare nella salvezza

I rossoneri di mister Cammaroto arrivano a questa partita decisiva dopo la pesante e netta sconfitta contro il Ravenna per 3-0.

Questo risultato aveva lasciato il Fiorenzuola ultimo in classifica e con pochissime chance di salvezza.

Ieri, però, è arrivata la decisione riguardante lo Zenith Prato: penalizzazione confermata e -14 punti in classifica, cosa che permette al Fiorenzuola di avanzare e di poter ancora sperare di raggiungere i playout. Per farlo, non solo bisogna staccare lo United Riccione (a pari punti del Fiorenzuola), ma cercare di rimontare punti a Sammaurese, Corticella e San Marino. L’obiettivo è ridurre il distacco di 8 punti in modo da non essere tagliati e poter disputare i playout.

Una situazione molto complicata ma che lascia ancora aperte le speranze di compiere l’impresa: è obbligatorio, però, vincere contro il Lentigione, sperando nel passo falso delle altre squadre coinvolte.

Lentigione in piena forma

Gli ospiti di mister Stefano Cassani sono, però, una delle squadre più in forma del campionato: 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pari), 4° posto in classifica a pari merito con la Pistoiese e posizione ai playoff matematicamente raggiunta.

Sulla carta è una partita difficile e senza i favori del pronostico.

Il Fiorenzuola deve sperare che il Lentigione, non avendo più stimoli oltre a quello di mantenere questa striscia positiva attiva, possa concedere qualcosa in modo da approfittarne e ottenere il risultato obbligatorio: la vittoria.