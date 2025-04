Fiera dell’Angelo 2025 di Borgonovo Val Tidone il 20 e 21 aprile, la Sindaca Patelli: “Evento storico atteso con emozione” – AUDIO

Fiera dell’Angelo 2025 di Borgonovo Val Tidone il 20 e 21 aprile, Monica Patelli: “Evento storico atteso con emozione“. Il taglio del nastro inaugurale, con il Sindaco dei rafazzi, è in programma a Pasquetta nel vallo della Rocca. L’appuntamento è in programma domenica 20 e lunedì 21 aprile (clou della manifestazione),

I dati dell’edizione 2025: Monica Patelli su Radio Sound

Grandi numeri anche quest’anno – spiega il presidente della Provincia e sindaco del Comune di Borgonovo Val Tidone – abbiamo oltre 300 partecipanti tra ambulanti, espositori, protagonisti della rassegna gastronomica, hobbysti e giostrai. Poi abbiamo circa 100 spuntisti (tra i quali venti alimentari), le tre aree Luna Park nelle piazze a loro tradizionalmente riservate e la stretta e proficua collaborazione con le tante associazioni riunite nell’albo Comunale, con gli Alpini, i pensionati e le scuole.

Cosa rappresenta l’evento storico per la comunità

O lo si ama o lo si odia ( lo dice ridendo). Chi la ama prova molta emozione, aspettando la Fiera con desiderio perché è un momento di festa che segna la nostra storia. Chi la odia, lo fa per il grande afflusso di persone, quindi qualche disagio in queste giornate in effetti c’è.

Visitatori

Decine di migliaia i visitatori attesi dal Piacentino ma non solo (l’appuntamento è molto sentito, per esempio, anche nell’Oltrepò pavese e in tutte le province limitrofe): potranno tra l’altro ammirare l’apprezzatissima mostra zootecnica nel vallo della Rocca, scoprire la “giostra novità” che per quest’anno sarà un divertente “Safari Park” dedicato soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, fare un salto al banco di beneficenza in parrocchia o sorprendersi con la mostra di serpenti in auditorium.

In qualità di sindaco, Monica Patelli ha ringraziato ogni realtà e ogni persona impegnata per il buon esito dell’evento e ha sottolineato il grande impegno – che inizia già a Natale, e si moltiplica con l’avvicinarsi della Pasqua – che coinvolge con l’Amministrazione tutti i servizi del Comune, anche nel costante ascolto delle esigenze di residenti ed esercenti locali.

Un lavoro di grande responsabilità – lo ha sottolineato anche il vicesindaco Maurizio Molinelli – che in un collaborativo mosaico unisce Amministrazione comunale, istituzioni locali, associazioni, volontari e singoli cittadini

in sinergia con il fondamentale apporto di Prefettura, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Polizia locale e vigilanza diurna e notturna (anche per i parcheggi), senza dimenticare il silenzioso ma insostituibile lavoro per l’accoglienza dei visitatori (e già prima degli ambulanti), per la disponibilità della luce, per la raccolta dei rifiuti, eccetera.

Fiera dell’Angelo 2025 di Borgonovo: appuntamento storico

Tutto questo rende possibile che un evento dalle origini antichissime – le prime testimonianze certe risalgono, infatti, a più di cinquecento anni orsono – si rinnovi e riesca ad affrontare con successo anche gli effetti di cambiamenti epocali che hanno affiancato tanto altro alle storiche radici contadine: come ricordato dallo stesso vicesindaco Molinelli, ad esempio, le novità di settore nei mezzi agricoli – un po’ per le più cospicue dimensioni dei mezzi stessi e un po’ per la forza del web – vengono oggi prevalentemente promosse attraverso altri canali, specialmente digitali.

Hanno preso parte alla presentazione ufficiale, insieme ai vertici del Comune di Borgonovo Val Tidone, anche alcune delle realtà che caratterizzeranno la Fiera dell’Angelo.

Il direttore ARAER-Associazione Regionale Allevatori Emilia-Romagna Claudio Bovo (era presente anche la collaboratrice Sara Malaspina) ha illustrato numeri e caratteristiche della terza edizione della Rassegna della biodiversità (visitabile il lunedì, dalle ore 9 alle ore 18, nel vallo della Rocca), visitata anche lo scorso anno da circa ventimila persone.

Fiera dell’Angelo 2025 di Borgonovo

A Borgonovo saranno in mostra nei rispettivi box, e nel pieno rispetto del benessere animale, oltre 130 capi tra equini (cavalli e asini), bovini, ovicaprini, conigli e avicoli: tutti, in primis famiglie e bambini, potranno vedere e avvicinare in sicurezza le diverse specie.

Dopo due anni con eccellenti riscontri, il gioco “Indovina il peso del torello” lascia posto ad “Indovina il peso della vitella”: tre premi andranno a chi azzeccherà o avvicinerà di molto il dato esatto. Torna, per i più piccoli, il “battesimo della sella” in un apposito ring con i pony, e ci sarà anche uno spettacolare momento per illustrare l’addestramento dei cavalli.

Saranno invece incentrate sugli ovini – ci sarà anche un simpatico biscotto a forma di pecora – le curiosità che si potranno conoscere (e saranno svelate in anteprima, già domani, ad alunne e alunni delle scuole che dovranno anche cimentarsi con il famoso “indovinello del pastore”) in fiera, dove un pastore forlivese sarà protagonista di una dimostrazione di come si realizzano formaggio e ricotta.

Grande soddisfazione per il coinvolgimento delle scuole locali è stata espressa da Antonello Risoli, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino: evidenziato l’entusiasmo per la Fiera manifestato dal nuovo consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che ha subito deciso di allestire – con l’aiuto di insenganti e famglie – una bancarella a fine benefico, che sarà attiva il lunedì, e sottolineato il lavoro che – all’interno della complessiva accoglienza da parte del paese tutto delle tante persone in arrivo in questi giorni – la scuola svolge in questi giorni nel quali in classe ci sono anche i figli dei giostrai, che studiano nella particolare forma della scolarizzazione itinerante.