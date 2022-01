Calciomercato Fiorenzuola – Il punto sulle possibili uscite: Tommassini, Oliveira e Zaccariello 

In casa Fiorenzuola si lavora per razionalizzare la rosa. Sono diversi gli elementi che potrebbero cambiare casacca in questa sessione di mercato di gennaio, oltre a Tommassini.

Come raccolto ulteriormente da TuttoC.com, può partire per trovare più spazio la mezzala Claudio Maffei, per il quale ci sono stati sondaggi da parte di Fidelis Andria e Montevarchi. Il terzino Oliveira ha richieste dalla D, nello specifico da Crema, Borgo San Donnino e Forlì.

L’attaccante Godano è seguito dalla Pianese e il play Zaccariello è nel mirino di Carpi, Rimini e Desenzano.