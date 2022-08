Calciomercato – Il Fiorenzuola puntella la rosa: fuori Arrondini, dentro Fiorini e Coghetto

U.S. Fiorenzuola comunica la rescissione consensuale del contratto che la legava alle prestazioni sportive di Davide Arrondini in vista della stagione 2022/2023 di Serie C – Lega Pro.

Arrivato in rossonero nella stagione di Serie D 2019/2020, Arrondini ha collezionato tra Serie C e Serie D un totale di 82 presenze e 19 reti complessivamente, contribuendo nella stagione 2020/2021 alla promozione del Fiorenzuola con 11 reti all’attivo.

”L’Airone di Pesaro”, così come è stato soprannominato Arrondini dai tifosi rossoneri in queste stagioni, nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze, segnando 2 reti alla Juventus U23 ed alla Pro Sesto.

Fiorini torna in rossonero

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Fiorini, centrocampista classe 2001, a titolo temporaneo da ACF Fiorentina per la stagione 2022/2023 di Serie C – Lega Pro.

Quello di Fiorini è un ritorno in maglia rossonera, dopo la stagione 2021/2022 in cui ha totalizzato 18 presenze in Campionato e 1 in Coppa Italia con la divisa valdardese.

Cresciuto come pilastro del settore giovanile della Fiorentina, di cui è stato capitano nella Primavera, Fiorini torna da playmaker di centrocampo nello scacchiere di Mister Luca Tabbiani.

Fiorini è a disposizione dello staff tecnico di U.S. Fiorenzuola 1922 in vista della preparazione delle prime gare ufficiali.

Coghetto, nuovo rossonero

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Francesco Coghetto in vista della stagione 2022/2023 di Serie C Girone B – Lega Pro.

Esterno basso classe 2003, Coghetto arriva in rossonero con una buona esperienza in Serie D a dispetto della giovanissima età con 42 presenze tra Campionato e Coppa Italia con la maglia della Caronnese.