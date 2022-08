Serie B – Doppio colpo Bakery Piacenza: Umberto Livelli e Mattia Coltro

La Bakery Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Umberto Livelli, guardia/ala di 180 cm per 82 Kg, classe 1999. Umberto Livelli, Piacentino di origini nasce a Cortemaggiore il 9/9/1999, cresce nelle giovanili dell’UCC Assigeco dove entra subito negli interessi della prima squadra, per due stagioni consecutive partecipa come under al campionato di Serie A2, guadagnandosi anche qualche presenza sul parquet.

Nella stagione 18/19 conclusa l’esperienza con i colori di Casalpusterlengo Livelli decide di spostarsi nel campionato di serie B con la Virtus Valmontone. In terra laziale chiude l’anno con una media di 12 minuti, 4 punti e 2 rimbalzi a partita. Dopo una stagione ai piedi dei colli romani carico dell’ottima prima esperienza in Serie B decide di tornare a Piacenza questa volta con la maglia dei Fiorenzuola Bees. Nella stagione 19/20 Livelli conquista la promozione in Serie B, dopo la gloria arriva la riconferma. Umberto disputa altri due anni con i gialloblu di coach Galetti, anni nei quali è riuscito a ritagliarsi il suo spazio personale sigillando le stagioni con 14 e 10 punti di media.

La Bakery firma la guardia Mattia Coltro

La Bakery Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con la guardia classe 97 Coltro Mattia per la stagione di Serie B Old Wild West 22/23.

Coltro arriva a Piacenza dopo una brillante stagione con la maglia della Virtus Arechi Salerno, in terra campana Mattia trova ottime percentuali e un traguardo chiamato: playoff. Cresciuto cestisticamente a Bra, il classe 1997 ha poi proseguito il suo percorso prima con i colori della JB Monferrato, poi con Genova dove ha iniziato a prendere confidenza anche con le categorie senior partecipando a due campionati di C. Nel 2016 stacca un biglietto per la Serie B con Vivigas Costa Volpino, il primo anno sul parquet della terza categoria nazionale sorride a Coltro che chiude la stagione con il 60% dei tiri da 2 e quasi il 90% dalla lunetta.

Nel 2018 arriva la chiamata da Alba, squadra con la quale rimarrà fino al 2021. In 3 stagioni di matrimonio con la società piemontese Coltro si conquista un posto in prima linea come trascinatore. Giocatore dalle performance costanti è una sicurezza dalla breve distanza e nei momenti di massima tensione. Le caratteristiche che fanno di Mattia un giocatore perfetto per progetti ambiziosi non sono sfuggite agli occhi della dirigenza salernitana che lo ha firmato per la stagione di Serie B Old Wild West del 2021.