Calciomercato – Persia out due mesi, il Piacenza si tutela con Francesco Giorno: prestito fino a giugno

Piacenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Giorno dalla Virtus Francavilla.

Giorno, centrocampista classe 1993, ha esordito tra i professionisti con la Pro Patria e negli anni a seguire ha vestito le maglie di Casertana, Modena, Vicenza, Monza, Monopoli, Alessandria e Triestina, collezionando un totale di 212 presenze.

Passaggio delle quote societario

Il passaggio dello quote dell’attuale presidente Roberto Pighi è fissata per martedì 17 gennaio. E’ stato lo stesso club di via Gorra ad avvisare che nel tardo pomeriggio di quella giornata è fissata una importante conferenza stampa per presentare la novità a livello societario.