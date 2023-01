Calcio Dilettanti – Sergio Volpi nuovo allenatore del Nibbiano: esonerato Rossini

Sergio Volpi è il nuovo allenatore del Nibbiano&Valtidone! L’ex giocatore del Piacenza ha preso il posto di Stefano Rossini (ex Vigor Carpaneto), esonerato nella giornata di martedì. Attualmente la squadra viaggia nella parte bassa del campionato di Eccellenza; domenica ha perso 2-1 con il Rolo, ripiombando in zona playout.

Volpi è conosciuto a Piacenza dove è stato da calciatore in due occasioni: fra il 2000 e il 2002 e nel 2010-2011. Come tecnico ha iniziato proprio in biancorosso guidando la formazione Berretti. Poi, in serie: giovanili di Brescia, Adrense, Franciacorta e Ciliverghe.