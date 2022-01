Piacenza Calcio 1919 comunica il trasferimento di Antony Angileri all’Associazioni Calcio Riunite Messina, in accordo con Unione Calcio Sampdoria proprietaria del cartellino. Ad Antony va il ringraziamento del club per l’impegno dimostrato in questi mesi ed un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera.