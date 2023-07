Calciomercato – Un portiere di origini svedesi per il Fiorenzuola calcio: Johan Guadagno

Il Fiorenzuola calcio si rinforza tra i pali, acquisendo a titolo temporaneo dal Pisa Johan Guadagno per la stagione 2023/2024 di Serie C – Lega Pro.

La carriera

Portiere classe 2003 di 188 cm, Guadagno è nato a Milano con origini svedesi; proprio con la squadra svedese del Brommapojkarna si fa notare nell’Under 17 dal Manchester United, che lo acquista portandolo in Inghilterra. In due stagioni nel settore dei Red Devils Guadagno cresce e da lì passa in terra danese al Copenaghen, dove nel 2021/2022 nell’Under 19 colleziona 17 presenze con 10 clean sheet.

Da settembre 2022 viene acquistato dal Pisa Sporting Club, che lo porta nella formazione Primavera (disputando Campionato e Torneo di Viareggio) e gli concede anche 10 convocazioni con la prima squadra in Serie B.

