Volley, serie B – Un talento abruzzese per la Canottieri Ongina: Alessandro Di Tullio

Un rinnovato spirito d’Abruzzo in riva al Po. Nella prossima stagione in serie B maschile, la Canottieri Ongina avrà nel proprio roster un altro giocatore della regione del Centro Italia rappresentata nella scorsa stagione da Marcello Marcoionni. Il sodalizio del presidente Fausto Colombi dà il benvenuto a Alessandro Di Tullio, laterale classe 2001 reduce dalla promozione dall’A3 all’A2 con Ortona dove ha giocato a fianco di una “bandiera” di Piacenza come il cubano Leonel Marshall.

Nato il 9 luglio 2001 a Lanciano (Chieti) e originario di Vasto, Di Tullio è uno schiacciatore di 1 metro e 91 centimetri. La sua carriera è iniziata partendo dal beach volley, dove Alessandro si è subito messo in luce anche a livello nazionale risultando tra i migliori prospetti e disputando il Trofeo delle Regioni. L’avventura indoor è iniziata nelle giovanili di Ortona come opposto (anche in questo caso brillando a livello italiano) per poi disputare due stagioni in B a Paglieta come posto quattro. Infine, il ritorno a Ortona dodici mesi fa da opposto con la promozione in A2.

Osserva il direttore sportivo Donato De Pascali

“Finora Alessandro ha evoluito sia da posto quattro sia da opposto. Schiacciatore mancino con caratteristiche offensive più spiccate, per proseguire il suo percorso di crescita animato da un’alta quota di motivazione intendiamo utilizzarlo in banda consapevoli che alzeremo il livello di sana competizione all’interno del gruppo-squadra”.

Le parole del giocatore

“E’ la mia prima esperienza così lontano da casa stavo cercando una realtà dove crescere bene e un ambiente ideale per spirito di armonia tra squadra, staff e dirigenza, un aspetto che ho vissuto l’anno scorso a Ortona e che ci ha premiato con la promozione. Tra le varie offerte che mi sono arrivate, c’è stata quella della Canottieri Ongina, una realtà di cui me ne hanno parlato bene. Le belle impressioni sono state confermate dalle prime chiacchierate con il presidente, con il ds e con coach Gabriele Bruni, mi sono trovato a mio agio. A Monticelli ci saranno tanti giovani come me con voglia di sacrificarsi, imparare e migliorare. Personalmente, non vedo l’ora di iniziare”.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA