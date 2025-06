Piazza Cavalli cuore dell’educazione alimentare: oltre 1300 studenti per il gran finale di Campagna Amica – FOTO, VIDEO e AUDIO

Una Piazza Cavalli gremita di bambini, colori, sapori e musica ha salutato la mattina di mercoledì 28 maggio l’evento conclusivo del progetto di Educazione alla Campagna Amica “Per fare un frutto ci vuole un fiore”, promosso da Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e Coldidattica, in collaborazione con numerosi partner istituzionali, e in particolare con il Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Oltre 1.300 studenti delle scuole piacentine, accompagnati dagli insegnanti, hanno preso parte a una mattinata di festa all’insegna del cibo sano, della sostenibilità e della cultura agricola del nostro territorio.

Un laboratorio a cielo aperto

La piazza si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto grazie alle tante attività proposte dagli stand dei partner del progetto: esperienze pratiche, giochi educativi, percorsi sensoriali, momenti creativi legati alla natura e all’origine del cibo. Una formula vincente che ha coinvolto attivamente i ragazzi, stimolandone la curiosità e l’apprendimento.

Il tutto accompagnato dall’animazione di Radio Sound, che ha raccontato l’intera manifestazione e alla compagnia Tadam, che ha regalato momenti di divertimento e intrattenimento per tutte le età.

Non poteva mancare la merenda sana, proposta con prodotti genuini e a km zero: pane con olio extravergine Made in Italy e il gustoso gelato di Campagna Amica, accolti con entusiasmo da bambini e adulti.

“Una bellissima soddisfazione, Questo evento è il coronamento di un lavoro educativo che dura da un anno. Abbiamo messo al centro la conoscenza del cibo e del territorio, creando un ponte tra scuola e agricoltura. Poi il colpo d’occhio di oggi, qui nel cuore della città, credo che sia veramente fantastico”, commenta Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza.

“Il progetto di educazione alla Campagna Amica sia un’occasione straordinaria per rafforzare il legame con le future generazioni, tra il mondo agricolo e le future generazioni. Credo che sia un appuntamento unico che Piacenza ha l’onore di portare avanti da tantissimi anni, parliamo ormai da 23 anni, quindi un’iniziativa di cui siamo i pionieri. Quindi è un appuntamento sicuramente eccezionale per noi, che ci permette di parlare coi bambini, coi ragazzi, ma anche con i genitori e trasmettere l’importanza dell’agricoltura, il valore del cibo. E la presenza del mondo agricolo come tutela dell’ambiente, del territorio, che credo che sia un binomio importantissimo”.

L’emozionante premiazione

Particolarmente emozionante il momento delle premiazioni, alla presenza dei massimi rappresentanti delle autorità del territorio, introdotti dal direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, dal presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi, dal prefetto Paolo Ponta, dall’assessore comunale Mario Dadati, da Giuseppe Nenna, presidente della Banca di Piacenza e dal team manager di Gas Sales Bluenergy Volley Alessandro Fei.

Valerio Galli, responsabile Campagna Amica Piacenza, ha ricordato l’importanza di aver pubblicato online tutti gli elaborati scolastici sul sito mercatoviafarnesiana.it: “Un modo per dare visibilità alla creatività dei ragazzi e coinvolgere l’intera comunità nella scelta del progetto preferito“.

Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica Piacenza, realtà che ogni anno raggiunge con le attività didattiche circa 1000 studenti delle scuole piacentine di ogni ordine e grado (elementari, medie e superiori), ha aggiunto: “Con i nostri progetti vogliamo raccontare l’importanza della gestione dell’acqua e aprire le porte del Consorzio alle nuove generazioni“.

LA RACCOLTA FIRME PER L’ETICHETTATURA

In piazza è possibile aderire alla raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di introdurre l’obbligo dell’etichetta di origine su tutti gli alimenti nell’Unione Europea.

“Sì, importantissimo, è una petizione a livello europeo perché chiediamo che venga esteso l’obbligo di origine su tutti i prodotti alimentari. Dopo la proposta di legge fatta in Italia, con cui abbiamo introdotto l’origine dei prodotti su tutti i prodotti alimentari, chiediamo che anche l’Europa provveda in tal senso: un passaggio fondamentale per garantire la giusta salute ai cittadini e per garantire il giusto reddito agli agricoltori. E credo che sia, come ripeto, un binomio da non sottovalutare, importantissimo”, commenta Gallizioli.

L’etichettatura chiara dell’origine è una battaglia storica di Coldiretti, che oggi portiamo avanti a livello europeo con ancora maggiore determinazione. Il territorio piacentino è ricco di prodotti tipici, filiere agricole virtuose e imprese che fanno del Made in Italy una garanzia di qualità. Difendere l’origine significa proteggere il nostro patrimonio agricolo e culturale, combattere la concorrenza sleale e offrire ai cittadini strumenti concreti per scegliere in modo consapevole.

“Garantire trasparenza al consumatore”

Coldiretti Piacenza, attraverso il progetto Educazione alla Campagna Amica, crede fortemente nell’educazione alimentare e nella partecipazione civica.

Tutti coloro che vogliano sostenere l’iniziativa possono aderire alla raccolta firme in tutte le sedi di Coldiretti Piacenza e al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza.

LE LEZIONI IN AULA

Anche quest’anno si conclude così il progetto che da 25 anni distingue Coldiretti e Campagna Amica per l’impegno nelle scuole. I numeri testimoniano una continua crescita. Da gennaio a marzo si sono svolte le lezioni in aula coinvolgendo più di 1500 studenti delle scuole di Piacenza e provincia, in aprile le classi hanno consegnato gli elaborati, valutati da una giuria di esperti.

Anche i cittadini hanno espresso le loro preferenze al Mercato Coperto di Campagna Amica dove per quasi un mese sono rimasti esposti fino al trasferimento in piazza per la festa.

Tutti i progetti, compresi podcast e video, possono essere ancora visti sul sito internet del Mercato Coperto, mercatoviafarnesiana.it.

I VINCITORI

Il primo premio “CAMPAGNA AMICA”, per aver colto l’importanza dei benefici dei prodotti della terra, in questo caso della frutta, è andato alla Scuola d’infanzia Santa Rita di Marsaglia con la pluriclasse che ha ideato un brillante lavoro a tema merenda sana. In premio una visita al Mercato Coperto di Campagna Amica con laboratorio sull’orto e corso di cucina con il panificio Chomp.

Il secondo premio “VALORE DELL’ACQUA”, per aver messo in luce quanto l’acqua sia vitale per la nostra vita, per la nostra alimentazione, è andato alla Primaria di Vernasca. In particolare le sezioni 1°- 4°- 5° composte da 35 bimbi che hanno creato un progetto dedicato appunto al valore dell’acqua. In premio una visita al Mercato Coperto di Campagna Amica e un corso di cucina con il panificio Chomp.

Il terzo premio “DONNE COLDIRETTI”, per aver colto l’importanza delle api, preziose sentinelle per l’ambiente e per la biodiversità è andato alla scuola d’infanzia di Podenzano sezione 4 anni che ha ideato un elaborato a tema miele e merenda sana. Come premio potranno godere di una sana merenda con visita all’azienda Agricola Alpaca di Marano.

Menzioni

MENZIONE SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE, per l’opera realizzata, che mostra già piena consapevolezza dell’utilizzo dei cereali dal campo alla tavola alla Primaria di Marsaglia (tema dal chicco di grano al pane). PREMIO: buono cartolibreria La Bussandri.

MENZIONE GENERAZIONE IN CAMPO, per aver contribuito, con allegria, a dar lustro alle eccellenze enogastronomiche del territorio ribadendo un principio fondamentale: la coppa è di Piacenza! Alla Primaria Borgonovo 5C (tema storia enogastronomica di Piacenza). PREMIO: buono cancelleria Myo

MENZIONE DAL CAMPO ALLA TAVOLA, per aver reso omaggio mostrandone gli utilizzi in cucina all’oro rosso piacentino, il pomodoro, coltura simbolo del nostro territorio, alla scuola d’Infanzia Regina della Pace sez 5 anni 18 bambini (tema il latte). PREMIO: buono cancelleria myo

Premio Giuria popolare

La Primaria S. Antonio Piacenza, nell’ambito del percorso didattico: “Il latte: l’oro bianco nella tazza e il calcio nelle ossa” ha ideato il…MOU GAME!!! Un gioco di società a tema “il latte”.

PREMIO: visita presso l’azienda agricola Biocultivya

I premi Consorzio di Bonifica

Premiati anche i vincitori della fase provinciale del concorso “Acqua e territorio” per le scuole elementari e medie indetto dall’assessore regionale ANBI Emilia-Romagna. Il concorso verteva sul tema: “I passaggi d’acqua”. Le classi partecipanti hanno proposto video e foto rappresentative del nostro territorio.

In premio, le classi vincitrici hanno ricevuto buoni cancelleria in collaborazione con Coldiretti

Migliore fotografia di classe: “Molino Ceppetto”

Istituto Comprensivo “Borgonovo Val Tidone” – scuola secondaria di primo grado (hanno vinto anche la fase regionale)

CLASSE REALIZZATRICE: 2^D

LUOGO: MOLINO CEPPETO SUL SENTIERO DEL TIDONE

PERIODO: marzo 2025

Prof. di riferimento: Chiara Motta

Migliore fotografia studente singolo: “La Piccola Berlina”

Istituto Comprensivo “Borgonovo Val Tidone” – scuola secondaria di primo grado

Alunna (classe 2^C): Khosla Triya

Gli studenti erano invitati a scegliere un luogo che piacesse e in cui fosse presente l’acqua. Alla studentessa è piaciuto questo scorcio di canale prima della berlina

LUOGO: Pista ciclabile di Borgonovo

PERIODO: marzo 2025

Prof. di riferimento: Chiara Motta

Miglior video: “Il grande fiume: il Po”

Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” (Cortemaggiore) – scuola elementare

Gruppo costituito da alunni delle classi Quarta Alfa e Beta

Maestra di riferimento: Antonella Manno