Campionati di calcio sospesi fino al 13 febbraio: “sopravvivono” Eccellenza e Calcio a cinque

Calcio – I campionati di Promozione, Prima categoria e quelli giovanili slittano la loro ripresa al 13 febbraio. Restano esclusi Eccellenza a 11 maschile e femminile, la Serie C1 di Calcio a cinque e il campionato regionale di Calcio a 5 femminile. Non vengono invece sospesi gli allenamenti di nessuna categoria. Amichevoli e allenamenti congiunti vietati fino al 17 gennaio.

La nota della federazione

La Figc Emilia-Romagna dispone lo slittamento esclusivamente delle gare dei campionati dilettanti e giovanili maschile e femminile, sia a livello regionale che provinciale, esclusi i Campionati Apicali (Eccellenza a 11 maschile e femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Campionato Regionale C5 Femminile) in programma nei seguenti fine settimana, salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato nella propria sezione di competenza:

• 05-06 Gennaio 2022

• 08-09 Gennaio 2022

• 15-16 Gennaio 2022

• 22-23 Gennaio 2022

• 29-30 Gennaio 2022

• 05-06 Febbraio 2022

I campionati riprenderanno il 12-13 Febbraio 2022 con la normale calendarizzazione come riportata in seguito

Si specifica che tale slittamento non è riferito all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto dei protocolli federali e della normativa vigente. Fino al 17 gennaio 2022, compreso, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti e né la partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati stante l’evidente rischio epidemiologico intercorrente.

Per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle sSocietà, la loro autorizzazione è sospesa fino al 17 gennaio 2021. Per tale data il Comitato regionale valuterà a fronte delle modifiche legislative in corso ed anche dell’andamento epidemiologico nazionale e regionale se far riprendere tali Autorizzazioni oppure sospenderle fino al 12-13/2/2022.

L’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali è sospesa fino al 13.02.2022.