Calciomercato Piacenza – Lombardo e Rossi ad un passo dalla firma, Codromaz e Gissi in uscita

È iniziato il mercato di riparazione e il Piacenza inizia a cercare i primi accordi da ufficializzare. Uno di questi è sicuramente Massimiliano Rossi (Serie D, Mezzolara), in città da diversi giorni e in attesa di firmare il contratto, mentre un altro potrebbe arrivare da Teramo. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Lorenzo De Grazia dovrebbe salutare la formazione emiliana per trasferirsi in Abruzzo, mentre il percorso inverso sarebbe fatto da Mattia Lombardo. Operazione ai dettagli.

In uscita, invece, Simonetti, Codromaz e Gissi dovrebbero salutare.